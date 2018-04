Blauworld bringt Flat-Paket für weltweites Simsen

Mobilfunkdiscounter Blauworld bietet ab heute die SMS World-Flat 1000 für weltweiten SMS-Verkehr. Ebenfalls neu: Das E-Plus-Flatpaket für Gespräche und SMS ins E-Plus-Netz.

Der sich auf internationale Mobilfunkangebote spezialisierte Discounter Blauworld startet heute zwei neue Tarif-Optionen . Mit der SMS-World-Flat können Power-Simser für 9,90 Euro im Zeitraum von 30 Tagen bis zu 1000 SMS von Deutschland aus in die ganze Welt (inkl. Deutschland) verschicken. Die SMS-World-Flat 1000 endet nach 30 Tagen und kann danach erneut gebucht werden. Ebenfalls neu ist die E-Plus-Flat. Mit ihr können Blauworld-Kunden innerhalb von 30 Tagen bis zu 3.000 Minuten ins deusche E-Plus-Netz telefonieren und bis zu 3.000 SMS an Teilnehmer im deutschen E-Plus- Netz verschicken. Die Flat kostet 9,90 Euro. Die E-Plus-Flat verlängert sich nach 30 Tagen automatisch bei ausreichendem Prepaid-Guthaben. Nach Verbrauch der Inklusiveinheiten gelten die Blauworld Standardpreise: 15 Cent pro Minute für Inlandsgespräche und 15 Cent pro SMS. Die beiden neuen Optionen können über die kostenlose Handy-Kurzwahl 1155, oder online oder per SMS (an die Kurzwahl 23000) gebucht werden. Mit der Einführung der E-Plus-Flat wird die alte E-Plus-Flat 3000 nicht mehr angeboten.