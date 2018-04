Bringt LG ein Androidmodell mit Intel-Prozessor?

Intel hat einen neuen Prozessor für Smartphones entwickelt. Medienberichte zufolge wird LG ein Android-Smartphone mit den neuen Intel-Chip bauen.

Der südkoreanische Elektronikkonzern LG plant ein Android-Smartphone mit Intel-Prozessor, meldet die koreanische Tageszeitung Korea Times unter Berufung auf einen hochrangigen LG-Manager. Intel hatte im Dezember erste Details der Medfield-Plattform vorgestellt, die in Smartphones eingesetzt werden können. Bislang war Intel mit seiner Mobiltelefon-Plattform aber kaum auf großes Interesse der Smartphone-Hersteller gestoßen.

Branchenkenner erwarten, dass Intel bereits in der nächsten Woche auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas ein Smartphone mit dem neuen Chipset vorstellen wird. Mit der Medfield-Plattform will Intel gegen die etablierten Smartphone-Prozessoren wie Apple A-Prozessor, Nvidia Tegra, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos oder TI OMAP antreten. Die Produktion des Chips soll noch im Januar beginnen. Bislang sind erst wenige Daten des Prozessors bekannt geworden: So soll der Medfield-Prototyp mit 1,6 GHz getaktet sein und ein 10,1-Zoll-Display mit 1280 * 800 Punkten betreiben können. Er läuft unter Android-Honeycomb, ein Update auf Ice Cream Sandwich soll kommen. Der Prototyp soll im Leerlauf 2,6 Watt verbrauchen - unter Videolast sind es 3,6 Watt. Der für den Einsatz in Smartphones wichtige Verbrauch soll bis zur Markteinführung noch weiter reduziert werden.