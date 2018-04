Deutsche Telekom

"Call & Surf Comfort via Funk" - Schnelles Internet für Gebiete ohne DSL

Netzbetreiber Telekom startet heute unter dem Namen "Call & Surf Comfort via Funk" den schnellen Internetzugang in Regionen, die bislang nicht mit DSL per Kabel versorgt sind. Zur Einführung gibt es ein spezielles Aktionsangebot.

© Telekom Deutsche Telekom

Ab sofort sollen Privatkunden und Unternehmen, die bislang aus technischen Gründen noch keine schnellen Online-Festnetzanschluss nutzen konnten, mit bis zu 3 Megabit pro Sekunde Daten empfangen und sie mit bis zu 500 Kilobit pro Sekunde auch verschicken können. Mit Hilfe der Mobilfunktechniken LTE (Long Term Evolution, auch 4G genannt) und HSPA (Highspeed Paket Access, oder 3G) will die Telekom weitere Nutzer an die schnelle Online-Welt anschliessen. Dafür benötigen die Kunden einen speziellen Router, den die Telekom für 4,95 Euro pro Monat vermietet. Das Unternehmen stellt den Nutzern zudem auch eine zum Router gehörende SIM-Karte zur Verfügung, die ausschließlich ortsgebunden für diese Anwendung nutzbar ist. Der Tarif "Call & Surf Comfort via Funk" kostet bei der Telekom 39,95 Euro pro Monat. Darin enthalten ist eine Datenflatrate für die Internetnutzung sowie ein Festnetzanschluss mit Telefonflat für das deutsche Festnetz. Bestehende Festnetznummern können bei diesem Angebot weiter genutzt werden. Die Telekom plant bis Ende des Jahres 2011 rund 1500 Gebiete, in denen bislang keine DSL-Anschlüsse vorhanden sind, mit Hilfe von LTE und HSPA mit einem schnelle Webzugang versorgen. Bis zum 30. Juni 2011 läuft übrigens ein Einführungsangebot. Wer bis dahin den neuen Tarif bucht, erhält eine Gutschrift in Höhe von 30 Euro. Anzeige