Callstel-Adapter macht iPhone 4 fit für zwei SIM-Karten

Der Callstel Dual-SIM-Adapter ist eine Schutzhülle mit SIM-Kartenhalter und Zusatz-Akku fürs iPhone 4. Sie erlaubt den gleichzeitigen Einsatz von zwei SIM-Karten.

Elektronikanbieter Pearl hat jetzt eine Schutzschale für das Apple iPhone im Programm, die das iPhone zum Dual-SIM-Handy aufwertet, bei dem ein Parallelbetrieb von zwei SIM-Karten möglich ist. Die Installation ist einfach: das Apple-Handy wird in die Schutzhülle eingesetzt - fertig. Außerdem verlängert der in die Hülle eingebaute 800 mAh-Akku die Ausdauer des iPhone - um 500 Minuten Sprechzeit, so der Hersteller.

Wie Pearl ausdrücklich hinweist, funktioniert der 60 Gramm schwere Callstel Dual-SIM-Adapter nur mit einem gejailbreaktem iPhone 4. Die Adapter-Hülle gibt es bei Pearl für 99 Euro. Bestellnummer: HZ-1865.

