Canton bringt vielseitige musicbox M

Die Canton musicbox M verspricht Musikwiedergabe auf hohem Niveau. Neben Bluetooth und iPhone-Dock bietet der Lautsprecher auch analoge und digitale Anschlüsse.

Mit der musicbox M beweisen Cantons Entwicklungschef Frank Göbl und sein Team, dass auch bei kompakten Gehäuseabmaßen auf hochwertige Wiedergabequalität und vielseitige Anwendbarkeit nicht verzichtet werden muss.

Die musicbox M verspricht laut Hersteller, ein universales Talent zu sein. Sie soll zu raumfüllendem Surround- oder präzisem Stereo-Sound verhelfen. Dank Bluetooth mit dem neuesten Standard "apt X" kann drahtlos zum Beispiel vom iPad zur musicbox M gestreamt werden. Dabei höchst erfreulich und quasi in Vorreiterfunktion: Nicht nur komprimiert, sondern in High-Resolution mit einer Auflösung von bis zu 24bit / 96kHz. Alternativ kann auch ein iPhone oder iPod an die musicbox M angedockt werden.

Ein beleuchtetes Bedienfeld übernimmt die Bedienung der Grundfunktionen und steuert auch den einbauten FM-Tuner. Dank eines analogen sowie eines digitalen Eingangs auf der Rückseite der musicbox M kann auch die Zuspielung von jeder bereits vorhandenen Quelle erfolgen. Dies kann der langgediente CD-Player, der neu zugelegte Plattenspieler oder die PS/3 sein, die musicbox M empfiehlt sich damit als vollwertiges Wiedergabesystem.

Ein Subwoofer-Anschluss lässt die Erweiterung auf ein 2.1 System zu, so dass auch die Nachbarn bei Bedarf die Vibes zu spüren bekommen. Auch der Fernsehton lässt sich durch die DSP Rechenpower der musicbox M aufpolieren. Hierfür werden zwei moderne, aus Aluminium gefertigte Koaxial-Chassis (2-Wege System), von einer 300 Watt kräftigen Digital-Endstufe angetrieben. Für optimierten Frequenzgang und Surround-Effekt sorgt der eingebaute Digital-Signal-Prozessor.

Das Gehäuse wurde mehrfach versteift und ist in den Hochglanzvarianten Weiß und Schwarz verfügbar. Die musicbox M ist für 699,00 Euro erhältlich.