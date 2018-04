Cayins Röhre für den iPod: MT iP 40

Cayin kombiniert mit dem MT iP 40 die Möglichkeiten des iPod mit dem Sound der nostalgischen Verstärkertechnologie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts.

Mit dem MT iP 40 konstruierten die Röhrenspezialisten von Cayin, für den iPod, ein Docking-System mit einer 6N1-Kathoden-Röhre und zwei LM 3886 in der Ausgangsstufe. Das Ergebnis soll eine Kombination aus den zahlreichen Möglichkeiten des iPod und dem Sound der nostalgischen Verstärkertechnologie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Hört sich vielversprechend an.Aber auch ohne iPod lässt sich das MT iP 40 nutzen. Es hat einerseits ein integriertes CD-Laufwerk, das auch Formate wie MP3 oder WMA auf selbst gebrannten Discs unterstützt, andererseits sollen sich, über USB-Schnittstelle, MP3- und WMA-Dateien streamen lassen, um sie mit 2 x 50 Watt an 8 Ohm über solide Anschlussklemmen an Lautsprecher zu schicken.Das Cayin-Desktop-System lässt sich auch als UKW-Stereo-Radio verwenden. Zudem soll man das MT iP 40 via USB als Digital-Analog-Wandler für den PC verwenden und damit Klänge mit höchster Qualität ausgeben können.Der iPod im Dock wird gleichzeitig aufgeladen und lässt sich über die Fernbedienung des MT iP 40 steuern. Weitere Geräte lassen sich über zwei Aux-Eingänge anschließen, außerdem ist ein Stereo-Kopfhörer-Ausgang an Bord. In Verbindung mit ein paar hochwertigen Lautsprechern soll das MT iP 40 eine ganze HiFi-Anlage ersetzen ersetzen können und wäre dann mit 1200 Euro ein echtes Schnäppchen! www.cayin.de