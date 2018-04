[CeBIT] Swissvoice DP550 BT: Per Bluetooth zum Handy

Das Swissvoice ist entweder DECT-Telefon, oder nutzt über Bluetooth das Handy als Verbindung zum Mobilfunknetz.

Mit dem DP550 BT präsentiert Swissvoice ein besonders strahlungsarmes Schnurlostelefon auf der CeBIT, das über eine Bluetooth-Funktionalität verfügt. Es kann über die Basisstation per Bluetooth eine Verbindung zu einem Handy herstellen und z.B. Flatrates nutzen, die an das Handy gebunden sind. An das Swissvoice DP550 BT können entweder zwei Mobiltelefone oder ein Mobiltelefon und ein Bluetooth-Headset gekoppelt werden.

Alternativ funktioniert das Swissvoice DP550 BT auch als ganz normales DECT-Telefon.

Das Swissvoice DP550 BT besitzt einen digitalen Anrufbeantworter mit 15 Minuten Aufzeichnungskapazität und Fernabfragefunktion. Das Telefon gibt es in zwei weiteren Varianten, als DP550 und als DP500. Das Swissvoice DP550 verfügt über die gleiche Ausstattung wie das DP550 BT, nur ohne Bluetooth-Funktionalität. Das DP500 wird ohne Anrufbeantworter und Bluetooth geliefert. Alle drei Modelle verfügen über ECO PLUS, sind also besonders strahlungsarm

Alle drei Modelle sind bereits erhältlich. Das Swissvoice DP550 für 49,99 Euro, das Swissvoice DP500 für 39,99 Euro und das Swissvoice DP550 BT für 79,99 Euro.

Das Swissvoice DP550 BT ist auf der CeBIT bei IVS im Planet Reseller, Halle 14/Stand H64 zu sehen.