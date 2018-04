Die Gewinner des ECHO Klassik 2008 stehen fest

Der Bundesverband Musikindustrie gibt die von der Jury gewählten Preisträger des ECHO Klassik 2008 bekannt.

In diesem Jahr wird die Auszeichnung in insgesamt 20 Kategorien an 49 Preisträger vergeben. Zu den Gewinnern zählen unter anderem Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Nigel Kennedy, David Garrett, Annette Dasch, Christian Zacharias sowie Jose Carreras.

Die Gala zur Preisverleihung mit einer Auswahl an Preisträgern findet am Sonntag, 19. Oktober 2008 in der Münchner Philharmonie im Gasteig statt und wird vom ZDF am selben Abend ab 22.00 Uhr unter dem Titel "Echo der Stars" übertragen.

Zum fünfzehnten Mal verleiht die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie, den ECHO Klassik. Als einer der renommiertesten Musikpreise der Welt würdigt der ECHO Klassik die besten neuerschienenen Aufnahmen des Jahres.

Sie sind die Stimmen des diesjährigen ECHO Klassik: Cecilia Bartoli und Philippe Jaroussky. Den Musikpreis in der Kategorie "Sängerin des Jahres" erhält Cecilia Bartoli für das Album "Maria". Philippe Jaroussky wird für seine Einspielung "Carestini - Story of a Castrato" als "Sänger des Jahres" ausgezeichnet. Für die CD "Armida" mit Arien wird Annette Dasch in der Kategorie "Operneinspielung des Jahres" gewürdigt. Nigel Kennedy erhält eine Auszeichnung als "Instrumentalist des Jahres" für die CD "Polish Spirit". In der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" zählt David Garrett mit dem Album "Virtuoso" zu den Gewinnern. Als "Dirigent des Jahres" wird Michael Gielen für die Einspielung der "Gurrelieder" von Arnold Schönberg mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg sowie des Chors des Bayerischen Rundfunks und des MDR Rundfunkchors Leipzig ausgezeichnet. Christian Zacharias bekommt den Preis für seine Mozart - Klavierkonzerteinspielung. Für ihre Debüt-CDs erhalten die Sopranistin Danielle de Niese ("Arias") und der Pianist Nikolai Tokarew ("No. 1") einen ECHO Klassik in der Kategorie "Nachwuchs-Künstler des Jahres". Hervorzuheben sind außerdem die "Editorische Leistung des Jahres" des Pianisten Stefan Irmer für "Sämtliche Klavierwerke Vol. 8" von Gioacchino Rossini sowie Barbara Sukowa für die CD "Im wunderschönen Monat Mai" in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". "Bestseller des Jahres" ist das Album "Duets" von Anna Netrebko und Rolando Villazon. Der Preis für das Lebenswerk geht an den spanischen Tenor Jose Carreras. Die Deutsche Phono-Akademie würdigt sowohl das künstlerische Schaffen als auch das langjährige humanitäre Engagement dieses herausragenden Künstlers.

Erstmals werden in diesem Jahr gleich drei Sonderpreise von der Deutschen Phono-Akademie vergeben. Der Kultur-Kritiker und Autor des Standardwerks "Große Pianisten in unserer Zeit", Joachim Kaiser, wird für seine Verdienste um die Klassische Musik geehrt. hänssler CLASSIC wird mit einem Sonderpreis für die Bachpod-Innovation ausgezeichnet, die erstmalig den schnellsten und modernsten Zugang zum Gesamtwerk Johann Sebastian Bachs ermöglicht. Ludwig Beck München wird für die Schaffung einer herausragenden und modernen Präsentation der Klassik in der neu geschaffenen Abteilung für Klassik, Jazz und Worldmusik des Kaufhauses ausgezeichnet.