CES: LG bringt neues Topmodell Spectrum VS 920

Der koreanische Elektronik-Riese LG hat in Las Vegas sein neues Topmodell Spectrum VS 920 präsentiert. Es bietet ein superscharfes 4,5 Zoll HD-Display, einen schnellen 1,5 Ghz Dualcore-Prozesssor sowie 16 Gigabyte internen Speicher. Das neue LTE-Smartphone nutzt Android 2.3 und ist in den USA bereits ab 19. Januar im Handel.

© LG

Das LG-Smartphone beeindruckt mit dem superscharfen IPS True HD-Display: Sein Monitor aus robustem Gorilla-Glas hat eine Diagonale von 4,5 Zoll und eine Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten. Damit verfügt es mit 329 ppi über eine höhere Pixeldichte als das iPhone 4S. Für flotte Rechenleistung sorgt der 1,5 Gigahertz schnelle Dualcore-Prozessor von Qualcomm (Snapdragon MSM8260) der auf 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicher bietet 16 Gigabyte, via MicroSD-Karte können bis zu 32 Gigabyte nachgeladen werden. Das in den USA von Netzbetreiber Verizon ab 19. Januar angebotene Modell wird zunächst mit dem Betriebssystem Android 2.3 ausgeliefert, eine Update auf Ice Cream Sandwich (Android 4.0) ist geplant und soll im ersten Halbjahr 2011 erfolgen, wie der Verizon auf seinen Webseiten ankündigt. Das LG Spectrum verfügt über eine 8 Megapixel-Autofokus-Kamera mit LED Blitz auf der Rückseite. Sie kann HD-Videos mit 1080p aufnehmen. Das neue LG-Smartphone ist mit 4G LTE-Funktechnik ausgestattet. WLAN, Blutooth, DLNA sowie HDMI-Anschluss ist auch vorhanden. Verizon bringt das LG Spectrum bereits am 19. Januar in den Handel. Wann das neue LG-Topmodell nach Deutschland kommt und zu welchem Preis ist noch nicht bekannt. Anzeige