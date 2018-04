CES: Samsung zeigt das S2 Skyrocket HD

Samsung hat auf der Elektronikmesse CES das Galaxy S2 Skyrocket HD vorgestellt. Das Androidmodell hat ein 4,65 Zoll großes Display, einen schnellen 1,5 Gigahertz-Dual-Core Prozessor und unterscheidet sich optisch vom S2. Ob das Modell nach Europa kommen wird, ist nicht bekannt.

Das von Samsung und Netzbetreiber AT&T auf der CES präsentierte neue Samsung-Modell besitzt ein HD SuperAMOLED-Touchdisplay, das mit 1280 x 720 Bildpunkten jede Menge Detailschärfe verspricht. Angetrieben wird das 9,3 Millimeter dünne Skyrocket HD von einem schnellen 1,5 Gigahertz Dualcore-Prozessor.

Das Smartphone ist für den Datentransfer im amerikanischen LTE-Netz gerüstet. Es hat einen herausnehmbaren Akku, wie in der Pressemitteilung betont wird. Eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite ist auch vorhanden. Zum Einsatz kommt beim Skyrocket HD die noch aktuelle Android-Version 2.3 Gingerbread und (noch) nicht die neue Android-Version Ice Cream Sandwich.

Weitere Details sind noch nicht bekannt, auch nicht, ob das Samsung S2 Skyrocket HD überhaupt in Europa angeboten wird. Das Samsung-Modell wird in den USA exklusiv vom Netzbetreiber AT&T vermarktet und soll dort in den nächsten Monaten in den Handel kommen.