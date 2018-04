Sony stellt neue Walkman-Modelle vor - einen iPod Touch-Jäger und einen "tragbaren" Player.

Auf den Spuren des iPod Touch

Die Walkman X-Serie folgt dem Vorbild des iPod Touch - mit großen OLED-Touchscreen. Dazu bietet das neue Model einige bewährte Sony-Technologien wie S-Master Digital Amplifier und "Clear Audio". Für Reisende enthält der Walkman sogar "Digitales Noise Cancelling" im Gerät, das mit den beiliegenden Kopfhörern funktioniert. Per WiFi kann im Internet gesurft, Videos über YouTube gesehen und Podcasts downgeloaded werden.

Tragbarer Walkman

Der Walkman aus der W-Serie ist eine Mischung aus Kopfhörer und Player (Bild). Die eingebauten 13.5 mm EX Kopfhörer werden durch ein Kabel, das hinter dem Kopf entlang geführt wird, miteinander verbunden, dass es beim Tragen kaum bemerkt wird. Dies erweist sich vor allem in Bewegungssituationen wie beim Sport, Joggen oder beim morgendlichen Hetzen zur U-Bahn als enorm hilfreich, da kein Ohrstecker verrutscht oder MP3-Player aus der Tasche fällt.

Der neue Sony Walkman verfügt erstmalig über den ZAPPIN-Modus, mit dem es sich schnell durch die Musiksammlung blättern lässt: Er spielt bei jedem angewählten Titel einige Sekunden aus der Mitte des Songs an, so dass der Nutzer rasch herausfindet, um welches Stück es sich handelt und so zu jeder Stimmung die passende Musik parat hat. Die W-Serie bietet über zwei Gigabyte Speicherkapazität und spielt die Dateien der Formate MP3, AAC (ohne DRM), WMA (mit DRM) und Linear PCM ab.

Ist die W-Serie via USB-Kabel mit dem Computer verbunden, ermöglicht die im Lieferumfang enthaltene "Content Transfer"-Software ein spielend leichtes Beladen des Players per Drag and Drop - auch von Online-Musikshops wie iTunes. Die Schnell-Ladefunktion ermöglicht ein rasches Aufladen des Akkus in nur drei Minuten, sodass spontanen Ausflügen nichts mehr im Weg steht. Insgesamt bietet die W-Serie durchgehend zwölf Stunden Musikgenuss ohne erneutes Aufladen des Akkus.

Verfügbarkeit: ab Frühjahr 2009. W-Serie rund 80 Euro, X-Serie noch keine Angaben.

