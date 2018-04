CES: Updates für die Blackberrys

Der Blackberry-Hersteller Research in Motion hat auf der CES zwei umfangreiche Updates für seine Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme vorgestellt. Die Auslieferung des neuen Blackberry OS 7.1 für Smartphones hat bereits begonnen. Das Update beim Tablet OS 2.0 kommt im Februar.

Mit dem neuen Blackberry OS 7.1 können Blackberry-Nutzer ihr Smartphone jetzt auch als Hotspot für maximal fünf weitere Geräte einsetzen. Anrufe können per WLAN abgesetzt werden (falls der Provider das erlaubt), außerdem ist ein Handover zwischen Mobilfunk-Telefonaten und Voice Over IP-Telefonaten möglich. Ob das in Deutschland auch geht, ist jedoch noch unklar.

Das überarbeitete Betriebssystem erlaubt erstmals die Nutzung von NFC (Near Field Communication) soweit die Geräte diese Funktion bieten. Ebenfalls enthalten ist eine neue Version des kostenlose Blackberry-Naviprogramms: Blackberry Traffic 3.0 berücksichtigt bei der Berechnung der Restfahrzeit die aktuelle Verkehrssituation. Die Verteilung des neuen Blackberry OS 7.1 hat bereits begonnen.

Anzeige

In Las Vergas wurde auch das aktualisierte Betriebssystem für Blackberry Tablet Playbook vorgestellt. Playbook Version 2.0 enthält eine eigenständige Mail-Anwendung und ist nicht mehr auf ein zusätzliches Blackberry-Smartphone angewiesen. Über ein gemeinsames Postfach kann auf mehrere Accounts zugegriffen und diese auch verwaltet werden. Die App kommt mit Textformatierungen und E-Mail-Signaturen klar und kann Mails automatisch beantworten. Der Webbrowser bietet jetzt zusätzlich ein spezielle Ansichtsfunktion, die das Lesen längerer Online-Texte erleichtern soll. Erstmals lässt sich mit dem neuen Betriebssystem das Playbook über ein Blackberry-Smartphone aus der Ferne bedienen. Damit ist es möglich auf der Smartphone-Tastatur Texte zu schreiben, die auf dem Tablet erscheinen.

Der bereits für Oktober geplante und dann verschobene Start des überarbeiteten Betriebssystems Playbook OS 2.0 soll im Februar beginnen.

Hier finden Sie einen connect-Test des Blackberry Playbooks