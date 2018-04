Ausgerechnet ein Grafikkarten-Spezialist - Colorful aus Hamburg - preist den ersten audiophilen portablen HiFi-Player an.

Die Rückwand aus Nussbaumholz, die Front aus gebürsteten Metall im Messinglook, Schieberegler als Lautstärkekontrolle und ein in Zeiten des iPod Touch geradezu gewagt winziges Display: Der Colorfly ist in der Tat anders. Ausgerechnet ein Grafikkarten-Spezialist - Colorful aus Hamburg (www.colorful-europe.de) - preist den ersten audiophilen portablen HiFi-Player an.

Anzeige

Zwar kann man darüber streiten, ob der Colorfly wirklich als "portabel" durchgeht, aber die akustische Ausstattung ist schon mal ambitioniert: Eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse versorgt Hörer mit bis zu 125 Ohm mit ausreichend Leistung. Der 6,3mm-Ausgang kann mit 2 Volt Ausgangsspannung sogar hochohmige HiFi-Hörer bespielen oder als analoger Output zum Verstärker dienen.

Digital bietet der Colorfly SP/DIF In und Out. Seine 32 Gigabyte Flashspeicher können per Micro-SD-Karte auf 64 GB erweitert werden. Das dürfte für WAV-Dateien, die er mit bis zu 192 Kilohertz Samplingrate und 24 Bit verarbeitet, allerdings etwas knapp werden. Flac allerdings spielt er nur in der 44 Khz/16 Bit-Variante, daneben Formate wie MP3 oder AAC.

Der Colorfly ist nicht nur akustisch ambitioniert, sondern liegt auch preislich mit 600 Euro in eher audiophilen Regionen. In der AUDIO 01/2011 (EVT am 10.Dezember 2010) wird der Colorfly im Test seine Qualitäten beweisen.