Smartphone-Angebote

Congstar: Smartphone plus Surfflat im Sparpaket

Mobilfunk-Discounter Congstar hat fünf Smartphones plus Surftarif Surf Flat 500 in Sparpakete verpackt, mit denen sich bis zu 100 Euro, im Gegensatz zum Einzelpreis, sparen lassen. In den Congstar Sparpaketen sind Smartphones von Motorola, Nokia, Samsung und Sony.

© congstar GmbH Congstar bietet Smartphone und Surfflat im Sparpaket

Ab sofort können Congstar Kunden fünf neue Smartphone-Modelle inklusive Surf Flat 500 im Sparpaket erwerben und damit endlos mobil surfen. Dabei ist je nach Sparpaket eine Ersparnis von bis zu 100 Euro gegenüber der Einzelbuchung möglich. Ein preiswertes Highlight unter den congstar Sparpaketen ist das Samsung Galaxy Y inklusive Surf Flat 500. Es kostet 10 Euro monatlich. Hinzu kommt eine einmalige Anzahlung von 29,99 Euro. Die Laufzeit ist - wie bei allen Sparpaketen von Congstar - 24 Monate. Anzeige Congstar hat aber auch Highend-Smartphones wie das Samsung Galaxy Note im Sparpaket-Angebot. Das Note kostet bei einer einmaligen Anzahlung von 119,99 Euro monatlich 25 Euro inklusive Surf Flat 500 mit 500 Megabyte HSDPA-Speed (mit bis zu 7,2 Mbit/s). Die Congstar Sparpakete können jederzeit online auf der Congstar Homepage, im Congstar Kundencenter "meincongstar" oder der Congstar Hotline gebucht werden.Die Sparpakete können mit jedem Congstar Tarif kombiniert werden, beispielsweise mit dem congstar 9 Cent Tarif oder der congstar Full Flat. Ebenfalls optional buchbar sind Flat-Tarifoptionen, wie beispielsweise die Congstar Flat Option Plus. Das Congstar Sparpaket-Angebot gilt nur bei Abschluss eines Congstar Mobilfunkvertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen 9 Cent Tarif oder Full Flat. Hier finden Sie weitere Infos. Alle Congstar-Sparpakete auf einen Blick: Motorola Defy+ für monatlich 15 Euro bei Anzahlung von 29,99 Euro

für monatlich 15 Euro bei Anzahlung von 29,99 Euro Nokia Lumia 710 für monatlich 17 Euro bei Anzahlung von 4,99 Euro

für monatlich 17 Euro bei Anzahlung von 4,99 Euro Samsung Galaxy Note für monatlich 25 Euro bei Anzahlung von 119,99 Euro

für monatlich 25 Euro bei Anzahlung von 119,99 Euro Samsung Galaxy Y für monatlich 10 Euro bei Anzahlung von 29,99 Euro

für monatlich 10 Euro bei Anzahlung von 29,99 Euro Sony Xperia Arc S für monatlich 18 Euro bei Anzahlung von 39,99 Euro

© connect Ebenfalls im Congstar Sparpaket zu haben: das Samsung Galaxy Note