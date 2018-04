connect Netztest 2009: Vodafone auf 1

Im Vorjahr noch gleichauf mit T-Mobile, hat Vodafone den diesjährigen connect Netztest "mit an Perfektion grenzenden Leistungen" für sich entschieden.

"Verfügbarkeit und Sprachqualität in den Städten sind bei den Düsseldorfern über jeden Zweifel erhaben, und auf dem schwer zu versorgenden Land sind sie die Nummer 1", erläutert Bernd Theiss, Leiter Test und Technik bei connect. Und auch was die Datenübertragung angeht, biete Vodafone in praktisch allen Fällen spürbare Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

Der siegesverwöhnte Mitbewerber T-Mobile muss sich heuer mit einem klaren zweiten Platz begnügen. Denn bei den meisten Messungen liegen die Bonner deutlich hinter Vodafone. "Allerdings sind Erfolgsraten und Geschwindigkeiten der T-Mobile-Messungen für sich genommen wirklich gut", betont Bernd Theiss. "Aber was T-Mobile nachdenklich machen muss, ist, wie nah ihnen O2 mittlerweile gekommen ist".

Denn in der Hälfte der Disziplinen haben die Münchner die Nase vor T-Mobile. Besonders pikant: Die Kategorien Datei-Up- und -Download in der Stadt und auf dem Land hat O2 gewonnen - da wurde beim Ausbau des eigenen Netzes im zurückliegenden Jahr offenbar Großartiges geleistet.

Deutlich abgeschlagen ist inzwichen E-Plus, wobei dessen Ergebnisse beim Testkriterium Telefonie gut bis sehr gut sind. Auch der engagierte EDGE- und teilweise HSDPA-Ausbau gebe Gelegenheits-Datennutzern von E-Plus eine Chance auf befriedigenden Service.

Durch 28 Städte und über 3200 Kilometer

Zusammen mit P3-Solutions hat connect auch in diesem Jahr ermittelt, wie gut es sich in Deutschland per Handy telefonieren lässt, und wie schnell und wie zuverlässig verfügbar das mobile Internet tatsächlich ist.

Um ein genaues Bild der Netzqualität zu erhalten fuhren die Tester über 3200 Kilometer und durch 28 Städte - sowohl auf Autobahnen als auch über das Land. Auch die Versorgungssicherheit an stark frequentierten Orten wie etwa Bahnhöfen und Flughäfen wurde genau unter die Lupe genommen.

Wie die Netzbetreiber im Detail abgeschnitten haben, wo die Testrouten entlang führten und wie alle Messergebnisse ausfielen, lesen Sie im ausführlichen Test in der aktuellen connect 11/09,​​ die ab sofort am Kiosk liegt.