Mobilfunk-Tarif

Crash bringt 20 Euro-Flatrate fürs Smartphone

Die Online-Plattform Crash bietet für kurze Zeit den Tarif Yourflat. Das Flatrate-Paket kostet 19,80 Euro im Monat und bietet dafür eine Sprachflat in deutsche Festnetze und in alle deutschen Mobilfunknetze plus eine Internet-Flatrate.

© Arnulf Schäfer, Screenshot Samsung Galaxy Note

Jetzt gibt es auf Crash, der Online-Plattform für Last-Minute-Angebote im Mobilfunk, für kurze Zeit auch ein 20-Euro-Flatangebot für Smartphone-Nutzer. Der Tarif Yourflat für 19,80 Euro im Monat enthält eine Festnetz-Flat und eine Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze. Hinzu kommt eine Surf-Flat für Handys mit 500 Megabyte Highspeed-Surfen pro Monat. Der Mobilcom-Debitel-Tarif nutzt das Mobilfunknetz von E-Plus. Er hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Bei Abschluss des Vertrags wird eine Gebühr von 29,90 Euro erhoben. Mehr Infos zum Vertrag gibt es direkt auf der Online-Plattform für Last-Minute-Angebote. Anzeige