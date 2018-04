Zwei neue MP3-Player mit X-Fi-Technologie, Farbdisplay und sogar WLAN-Zugang von Creative

Creative bringt zwei neue MP3-Player namens Zen X-Fi auf den Markt. Die X-Fi Namensgebung verweist auf die in den Creative-Soundkarten verwendete "Xtreme Fidelity Audio-Technologie" hin; damit sollen komprimierte Audiodaten fast wieder in Originalqualität klingen. Nun kommt diese Technik aus in kompakten Flash-Playern zum Einsatz. Der Zen X-Fi mit Wireless LAN verfügt darüber hinaus über einen drahtlosen Netzwerkzugang und ermöglicht so Instant Messaging über Chatdienste von Yahoo! und MSN. Audio- und Videodaten finden so auch dahtlos den Wen vom PC zum Player.

Die beiden Player im Aluminium-Look sind ab Ende Juli im Handel erhältlich - der ZEN X-Fi mit 8GB für rund 140 Euro, der ZEN X-Fi mit Wireless LAN in einer 16GB- und 32GB-Version für 170 und 250 Euro. Weitere Infos: http://www.europe.creative.com