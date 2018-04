Das bringt Apple iOS 4.2 auf dem iPad

Apple hat heute die neueste Software - iOS 4.2 - als Beta-Version für Entwickler freigeben. Wie das iPad davon profitiert, lesen Sie hier.

Ein paar Details verriet Steve Jobs bereits auf dem Apple-Event am 1. September über das neue iOS 4.2 für das iPad. Das volle Potenzial kann man nun mit Hilfe einer Beta-Version als Entwickler auf seinem iPad austesten. Ab November soll iOS 4.2 offiziell für das iPad und für iPhone und iPod touch erscheinen. Was bringt es neues?

Multitasking

Seit iOS 4.0 kennen iPhone- und iPod touch-Nutzer diese lang ersehnte Funktion, auch wenn sie nicht zur Zufriedenheit aller ausgeführt ist. Nun soll auch das iPad in den Genuss von Multitastkin kommen und etwa einen Instant Messenger im Hintergrund weiterlaufen lassen können, während "vorne" die Mail-App beackert wird.

Ordner

Auch dieses Feature konnte man bereits auf der Keynote im September erhaschen. Und auch das kennen iPhone-Nutzer ab iOS 4.0 schon. Viele Apps ist gleich viel Unordnung. Mit den Ordnern kann man nun aufräumen und mehere Icons zu einem Icon-Ordner gruppieren. Im Unterschied zum iPhone und dem iPod touch passen in einen iPad-Ordner gleich 20 statt nur 12 Icons.

Neue Einschränkungsmöglichkeiten

In den Einstellungen konnte man bisher zum Beispiel festlegen, ob Änderungen in Safari, iTunes oder Youtube vorgenommen werden konnten. Nun kann man diese Einschränkungen auch bei den E-Mail-Accounts und für die Orts-Dienste geltend machen.

Textgröße anpassbar

Zum Thema Barrierefreiheit trägt die neue Einstellung bei, die es erlaubt, die Textgröße in Nachrichten, Notizen, Mail und in den Kontakten zu vergrößern. Größen zwischen 20 und 56pt stehen zur Auswahl.

Spotlight-Suche: Neue Optionen

Die beliebte Über-Alles-Suche bekommt ein optimiertes Einstellmenü. Man kann die Suchkategorien Termine, Mail, Notizen, Videos, Hörbücher, Podcasts, Musik, Apps und Kontakte einbeziehen oder deaktivieren und eine Priorität festlegen.

Einstellmenü für Notizen

Da die Notizen-App sehr gerne benutzt wird, hat Apple ihr ein eigenes Menü spendiert. Darin kann man eine andere Schriftart auswählen und festlegen, mit welcher E-Mail-Adresse Notizen standardmäßig verschickt werden sollen.

Game Center

Das Game Center soll für Apple massiv an Bedeutung gewinnen. Apple will damit eine Social-Networking-Komponente zum Spielerlebnis hinzufügen. Spieler können sich über das Game Center gegenseitig einladen, gemeinsam spielen und ihre High-Scores und Achievements miteinander vergleichen.

Universelle Mail-App

Ein Feature, das in iOS 4.0 bekannt wurde und nun auch aufs iPad kommt: Ein "Sammelkasten" listet alle Mails auf, egal über welchen Account sie reingekommen sind. Das vermeidet lästiges Durchgeklicke durch sämtliche Accounts, nur, um alle Mails abzuarbeiten. Zudem können Mails nach Thema sortiert und gruppiert werden.

Die Rotationssperre wird zum Stummschalter

Da man mit iOS 4.2 nun auch auf dem iPad die Multitasking-Leiste zur Verfügung hat, wird die Rotationssperre per Hardkey obsolet. Denn in der Leiste gibt es ein kleines Icon, das selbiges erledigt. Also macht Apple aus dem Schalter rechts am iPad kurzerhand eine Stummschalttaste. Zudem soll es in dem Widget-Menü, in dem sich auch der Rotationsicon findet, eine Helligkeitssteuerung geben.

Drucken per WLAN

Einen interessanten Bereich wird das Drucken über WLAN füllen. Die Funktion fehlte am Start und Apple geriet deswegen in die Kritik. Nun wird sie nachgerüstet und alle Standard-Apps werden nun einen neuen Menüpunkt "drucken" bekommen. So kann man Internetseiten, Mails oder Bilder auf kompatible Drucker, derzeit hauptsächlich von HP, schicken.

AirPlay

Eine weitere drahtlose Technologie ist AirPlay. Es löst "AirTunes" ab und erlaubt es dem iPad, Bilder und Videos per WLAN auf andere Geräte zu streamen. Welche Geräte ausser dem neuen Apple TV kompatibel sind oder ob man auch auf DLNA-Fernseher oder PCs streamen kann ist noch unbekannt.

Textsuche in Safari

Mit iOS 4.2 wird es möglich sein, innerhalb von Internetseiten im Safari-Browser nach beliebigen Text oder Wörtern zu suchen - ganz, wie man es vom heimischen Browser auf PC oder Mac gewohnt ist.

iAd

Mit iOS 4.2 kommt auch der "Segen" von Apples neuartiger Werbeform auf das iPad.

Sicherlicht gibt Apple der Software iOS 4.2 auch einige Bugfixes und kleinere Feinheiten mit. Insgesamt wird die Software das iPad um einiges aufwerten.