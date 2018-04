Das Google Nexus Q kommt später

Der von Google für Mitte Juli angekündigte Streaming-Player Nexus Q kommt vorerst nicht. Einen neuen Termin für den Marktstart gab Google bislang nicht bekannt.

Google hat den Marktstart seinen Streaming-Players Nexus Q verschoben. Das Cloud-basierte Mediacenter im attraktiven Kugeldesign wurde Ende Juni zusammen mit dem Tablet Nexus 7 und Android 4.1 Jelly Bean vorgestellt. Der Marktstart in den USA des 299 Dollar teuren Mediaplayer sollte bereits Mitte Juli erfolgen. Grund für den verzögerte Start sollen laut Google die Wünsche der Kunden sein, die mehr Funktionen in dem kugeligen Mediacenter erwarten. Großer Kritikpunkt am Google Q, das nur mit Hilfe eines Android-Smartphone oder eines Android-Tablets bedient werden kann, war der geringe Funktionsumfang bei einem vergleichsweise hohen Preises von 299 Dollar. Infos, welche zusätzlichen Funktionen in die neue Version des Nexus Q integriert werden und wann der Marktstart erfolgt wird, lieferte Google bislang noch nicht. Hier finden Sie weitere Informationen über das Nexus Q