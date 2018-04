Das iPad 3 hat keine Home-Taste

Jetzt ist es offiziell. Apple hat ausgewählte Journalisten zu einem Event am 7. März nach San Francisco eingeladen. In der Einladung findet man nicht nur Hinweise auf das neue hochauflösende Display - sie verrät auch, dass das iPad 3 keine Home-Taste mehr unter dem Bildschirm haben wird.

"Wir haben etwas, das Du unbedingt sehen musst. Und anfassen.", heißt es in der Einladung von Apple. Das ist eine klare Anspielung auf das neue hochauflösende Retina-Display des iPad 3. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Apple die Auflösung von 1024 x 768 Pixel (iPad 2) auf 2048 x 1536 Pixel hochschraubt.

Das dazugehörige Foto (links oben) gibt bereits einen Vorgeschmack auf die neue Detailtiefe des Bildschirms. Aber noch viel spannender ist, was man darauf nicht sehen kann: die Home-Taste unter dem Display. Das Magazin Gizmodo hat das Bild genau analysiert und beweist anhand der Anordnung der Icons auf dem Homescreen, dass das iPad auch nicht im Querformat abgebildet ist. Nein, es wird hochkant gehalten und im unteren Bildbereich müsste die Home-Taste erkennbar sein. Besonders deutlich wird dies im direkten Vergleich mit dem iPad 2 (links).Schon jetzt ist also klar: Das iPad 3 kommt mit einem hochauflösenden Bildschirm und ohne Tasten auf der Vorderseite. Welche Überraschungen Apple sonst noch bereithält, wird man am 7. März sehen.