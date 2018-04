Das Samsung Beamer-Phone Galaxy Beam kommt

Auf seiner Facebook-Seite hat Samsung jetzt den baldigen Marktstart seines Beamer-Smartphones Samsung Galaxy Beam angekündigt. Das Android-Modell mit dem 1 GHz schnellen Dualcore-Prozessor soll 429 Euro kosten.

Connect hatte es bereits im April gemeldet, jetzt ist es offiziell. Samsung wird sein Beamer-Phone Galaxy Beam nach Deutschland bringen, wie das Unternehmen jetzt auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Die Besonderheit des 146 Gramm schweren Android-Smartphones ist der eingebaute Beamer an der Stirnseite des Mobiltelefons, der Bilder und Videos mit einer Bilddiagonalen von bis zu 130 Zentimeter Größe an die Wand projizieren soll.

Anzeige

Das Galaxy Beam besitzt ein 4 Zoll großes Display mit der formatüblichen Auflösung von 480 x 800 Pixel. Ein Doppelkern-Prozessor mit 1 GHz Taktfrequenz plus ein interner Speicher mit 8 Gigabyte, der per MicroSD-Karte auf bis zu 32 Gigabyte aufgestockt werden kann, ist auch vorhanden. So kann das Galaxy Beam gleich mehrere Filme auf Abruf bereit halten. Bei einem ersten Test in der Redaktion hinterließ das Galaxy Beam einen guten Eindruck bei den connect-Testredakteuren. Damals war das Smartphone mit Android 2.3 ausgestattet. Ob es bei Markstart gleich mit Android 4.0 ausgeliefert wird, ist nicht bekannt. Das Galaxy Beam verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera und soll laut Hersteller 429 Euro (UVP) kosten.