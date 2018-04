Denon Kompakt-System auch in weiß

Ganz in Weiß kommt nun auch das All-in-One-System von Denon.

Wie gemacht für Arztpraxis & Co: Das Komplett-System S-52 von Denon ist nun auch in weiß erhältlich. Das mit iPod-Dock, CD-Player, Tuner, Front USB und WLAN-Netzwerk-Client ausgestattete System gibt es nun - passend zum iPod - neben Schwarz auch in Weiß.

Der Preis bleibt wie gehabt bei 650 Euro.