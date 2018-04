Auto-HiFi

Dension präsentiert Gateway für iPod und Smartphone zum Autoradio

Das Unternehmen Dension Audio Systems stellte am Donnerstag sein Gateway Five vor. Mit diesem Gerät lassen sich zum Beispiel ein iPod oder andere Audioquellen via USB-Port mit einem integrierten Autoradio verbinden und wiedergeben. Zudem bringt das Gateway einen integrierten Bluetooth-Dongle mit und macht so aus jeder Auto-Anlage zusätzlich eine Freisprechanlage für entsprechende Smartphones.

© Dension Dension Gateway Five

Wer will, kann über Bluetooth beziehungsweise A2DP auch Musik von seinem Smartphone kabellos streamen. Mögliche Musikformate sind dabei MP3, WMA, WAV und OGG. An USB-Datenträgern akzeptiert das Gateway Five Speichergrößen bis zu 250 GB. Von den Apple-Gerätschaften lassen sich neben den iPod-Modellen nano (1. bis 5. Generation), mini, Photo 4G, Video 5G, Classic und Touch (1. und 2. Generation) zusätzlich das iPhone, iPhone 3G und iPhone 3GS anschließen. Bedienen kann der Wagenlenker die Gerätefunktionen wie gewohnt über das Autoradio oder die Lenkradfernbedienung. Musik- oder Telefon-Informationen werden laut Dension auf dem Display des Autoradios angezeigt. Das Gateway Five unterstützt zudem eine Hotkey-Funktionalität, mit der man über die CD-Wechsler-Tasten am Radio durchs Menü navigieren kann und sich so gezielt Ordner, Alben oder bestimmte Lieder auf dem Player beziehungsweise USB-Datenträger auszuwählen. Mit der Funktion Phone bekommt der Fahrer außerdem Zugriff auf das Telefonbuch und alle Einträge gewählter und angenommener sowie in Abwesenheit eingegangener Anrufe. Die Energie bezieht das Gateway Five aus der Autobatterie. Unterstützt werden bislang einzelne Modelle der Automarken VW, Peugot, Citroen und Audi. Außerdem erscheinen diesen Sommer noch Geräte für Opel und BMW. Der Preis pro System liegt bei 220 Euro. Anzeige