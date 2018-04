Der kleinste HiFi-Subwoofer der Welt

Elac beeindruckt mit einem extrem kompakten aber leistungsfähigen Subwoofer.

Ein Prototyp stand ja schon auf der High End in München. Nun ging Elacs putziger, gleichwohl erstaunlich kräftiger Mini-Subwoofer in Serie und wird nicht nur von Elacs Marketingleiterin Dorothee Thomanek stolz präsentiert. Auf der Messestand klingt der Mini-Woofer eindrucksvoll. Was er wirklich leistet, wird ein baldiger Test zeigen.