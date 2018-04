Die 72er-Modelle von Navigon jetzt im Handel

Navispezialist Navigon bringt jetzt die ersten drei Modelle der neuen 72er Serie in den Handel. Sie nutzen die neue Software Navigon Flow und sind mit einem 5-Zoll-Großdisplay ausgestattet. Das Einstiegsmodell Navigon 72 Easy gibt es für 159 Euro - für das Topmodell Navigon 72 Premium werden 229 Euro verlangt.

Navigon hat die neue 72er Serie bereits auf der IFA Anfang September angekündigt. Die Navi-Serie besteht aus den Modellen Navigon 72 Easy, Navigon 72 Plus und Navigon 72 Premium, die jetzt in den Handel kommen. Ein weiteres Modell, das Navigon 72 Plus Live, folgt im November. Die vier Modelle setzen auf die neue Navigon Software Flow, die intuitiver zu bedienen sein soll als die Vorgängerversion. Bereits das Einstiegsmodell Navigon 72 Easy bietet alle wichtigen Navifeatrures - vom aktiven Fahrspurassistenten über TMC Stauinfos bis zum Dienst Clever Parking.

Das Navigon 72 Plus ist mit einem umfangreicheren Kartensatz (für 44 europäische Länder) ausgestattet, außerdem werden Entfernungen, Straßennamen und Verkehrsmeldungen über die Text-to-Speech-Funktion vorgelesen.

Das Navigon 72 Premium ist zusätzlich mit dem Premium-Verkehrsdient Navteq Traffic, 3D-Kartendarstellungen, Sprachsteuerung sowie einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung ausgestattet.

Das Navigon 72 Easy kommt für 159 Euro (UVP) in den Handel. Das Navigon 72 Plus kostet 199 Euro (UVP) und das Navigon 72 Premium gibt es für 229 Euro. Top-Features NAVIGON 72 Easy

5-Zoll-Display

Navigon Flow

TMC / TMC-Routeninfo

Reality View Pro

Aktiver Fahrspurassistent

Navigon MyRoutes

Navigon Clever Parking

Navigon Zielgerade

Gutscheinheft für Navigon Maps&Services

Kartenmaterial Europa 20

NAVIGON 72 Plus (zusätzliche Features)

Gehäuse mit Chromrahmen

Kartenmaterial Europa 44

Text-to-Speech

NAVIGON 72 Premium (zusätzliche Features)

Navteq Traffic (Premium TMC)

Bluetooth Freisprecheinrichtung 2.0

Professionelle Sprachsteuerung 2.0

Panorama View3D / City View3D 2.0 / Landmark View3D

