Die Bestenliste 3-2008 des Preises der deutschen Schallplattenkritik ist erschienen:

Toward The Unknown Region - Malcolm Arnold; A Story of Survival. Tony Palmer (Regie). Tony Palmer Films TPDVD 112 (Naxos)

Gaetano Donizetti: La Fille du Regiment. Natalie Dessay, Juan Diego Florez, Felicity Palmer u. a., The Royal Opera House Covent Garden, Bruno Campanella. Laurent Pelly (Regie), Robin Lough (Filmregie). Virgin Classics DVD 50999 519002 98 (EMI)

Boris Kovac: Before and After ... Apocalypse. Two Music Films from the Land of Pannonia. Boris Kova_ & LaDaABa Orchest: The Last Balkan Tango - An Apocalyptic Dance Party. Boris Kova_ (Filmregie). Boris Kovac & La Campanella Orchestra: World after History - A Sentimental Journey. Boris Kovac und Milos Pusic (Filmregie). Piranha DVD-PIR 2231 (Indigo)

Frederic Rzewski Plays Rzewski: The People United Will Never Be Defeated. Frederic Rzewski (Klavier), Tony Adzinikolov (Filmregie). Video Artists International DVD VAI 4440 (Codaex)

Sinfonien und Konzerte

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonien KV 385, 201, 319, 504, 551. Orchestra Mozart, Claudio Abbado. Deutsche Grammophon 477 7598 (2 CDs; Universal)

Arnold Schönberg, Jean Sibelius: Violinkonzerte. Hilary Hahn (Violine), Sinfonieorchester des Schwedischen Rundfunks, Esa-Pekka Salonen. Deutsche Grammophon 477 7346 (Universal)

Dmitrij Schostakowitsch: Cellokonzerte Nr. 1 Es-Dur op. 107, Nr. 2 G-Dur op. 126 . Daniel Müller-Schott (Cello), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Yakov Kreizberg. Orfeo 659081

Kammermusik

Franz Schubert: Quartettsatz c-Moll D703, Streichquintett C-Dur D956. Artemis Quartett, Truls Mork (Cello). Virgin Classics 50999 502113 26 (EMI)

Klavier- und Cembalomusik

Marc-Andre Hamelin in a state of Jazz - Werke von Friedrich Gulda, Nikolai Kapustin, Alexis Weissenberg und George Antheil. Marc-Andre Hamelin (Klavier). Hyperion CDA 67656 (Codaex)

Wladimir Vogel: Das Klavierwerk. Kolja Lessing (Klavier). Gramola 98821/22 (2 CDs; Codaex)

Johann Sebastian Bach: Frühwerke. Andreas Staier (Cembalo). Harmonia Mundi HMC 901960 (Helikon Harmonia Mundi)

Johann Sebastian Bach: Partiten (Clavier-Übung I BWV 825-830). Pascal Dubreuil (Cembalo). Ramee 0804 (2 CDs; Codaex)

Chorwerke

Anton Bruckner: Messe e-Moll, Motetten. SWR Vokalensemble Stuttgart, Mitglieder des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR, Marcus Creed. Hänssler Classic 93.199 (SACD; Naxos)

Hugo Distler: Geistliche Chormusik op. 12, Weihnachtsgeschichte op. 10. Vocalconsort Berlin, Klaus-Martin Bresgott. Edition Chrismon o. Nr. (2 CDs)

Alte Musik

Philippe de Monte: Missa "Ultimi miei sospiri", Motetten; Philippe Verdelot: Motette "Ultimi miei sospiri". Vokalensemble Cinquecento. Hyperion CDA 67658 (Codaex)

Vokalrezital

Juan Diego Florez - Bel Canto Spectacular. Juan Diego Florez (Tenor) u. a., Orquestra de la Comunitat Valenciana, Daniel Oren. Decca 478 0315 Universal)

Historische Aufnahmen

Jean Sibelius, Aram Khachaturian: Violinkonzerte; Pablo de Sarasate: Carmen-Fantasie. Gerhard Taschner (Violine), versch. Orchester und Dirigenten (AD: 1953-56). MDG 642 1508-2 (Codaex)

The Art of George Szell Vol. 1. New York Philharmonic-Symphony Orchestra, George Szell (AD: 1943-1957). West Hill Radio Archives WHRA 6018 (4 CDs; Note 1)

Zeitgenössische Musik

Helena Tulve: Lijnen u. a. Arianna Savall, NYYD Ensemble, Olari Elts; Stockholm Saxophone Quartet; Silesian String Quartet. ECM New Series 1955 (Universal)

Filmmusik

John Williams: Indiana Jones im Königreich des Kristallschädels. Concord 088807230856 (Universal)

Wort und Hörbuch

Franz Kafka: Der Prozeß. Peter Matic (Sprecher). Deutsche Grammophon Literatur 06025 175190 7 (7 CDs; Universal)

Wolfgang Koeppen: Nach Russland und anderswohin. div. Sprecher. cpo 777 235 2 (15 CDs; jpc)

Nu & Extreme

Portishead: Third. Island 1764013 (Universal)

Lieder

Franz Josef Degenhardt: Dreizehnbogen. Koch Universal 06025 176705

Traditionelle ethnische Musik, Folk und Folklore

Ensemble Polynushka: Authentische russische Folklore in der Großstadt. Eigenproduktion o. Nr. (www. polynushka.de)

Entre dunes et savanes - Desert Blues 3. Diverse Interpreten. Network Medien 495122 (2 CDs; Zweitausendeins)

Haugaard & Hoirup: Rejsedage/Travelling. GO' Danish Folk Musik GO 0308 (CD und DVD; OSNS)

Weltmusik

Tango Crash: Baila Querida. Galileo MC GMC 028

Jazz

Bill Frisell: History, Mystery. Nonesuch 7559799437 (2 CDs; Warner)

Catherine Russell: Sentimental Streak. World Village WV 468075 (Helikon Harmonia Mundi)

Olivia Trummer Trio: Westwind. Neuklang NCD 4021

Kinder- und Jugendaufnahmen

Brüder Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten. Marko Simsa (Konzept und Erzähler), Erke Duit (Musik). Jumbo 442 082-2

Grenzgänge

Elliott Sharp: Concert in Dachau. Intakt CD 149 (Records)