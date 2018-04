Showtime

Die High-End-Studios Frankfurt führen vor

Im Oktober gibt es jede Menge zu hören und zu sehen in den High-End Studios in Frankfurt am Main. Auch einen guten Grund zum Feiern - der Veranstalter verweist auf eine zurückkehrende High-End-Legende.

© Archiv

Die High-End-Studios Frankfurt präsentieren vom 22. bis 24. Oktober und vom 29. bis 31. Oktober HiFi und High End in ihren Räumen. Seit dem Frühjahr 2010 stellen die High-End-Studios in Frankfurt ( www.highendstudios.de ) HiFi-Begeisterten rund 30 Marken auf 400 Quadratmetern vor. Vertreten sind unter anderem GamuT, Gryphon, Electrocompaniet, Roksan, Plinius, Dolphin, Sonus Faber, Vienna Acoustics und Cygnus, die sich in den zehn Studios tummeln und von ihrer besten Seite zeigen werden. An den beiden Wochenenden im Oktober werden aber nicht nur sämtliche Geräte aus dem High-End-Studio-Repertoire und mit Know-how zusammengestellte Ketten vorgeführt, auch etliche Repräsentanten der Hersteller werden den Besuchern Rede und Antwort stehen. Die High-End-Studios halten außerdem noch eine Überraschung für Sie bereit und kündigen die Rückkehr einer High-End-Legende an, die Anlass zum Feiern geben soll - um welches Gerät es sich dabei handelt, haben die Veranstalter auch der AUDIO-Redaktion nicht verraten. Wir sind gespannt! Willkommen sind alle Interessierte. Eine Voranmeldung ist nicht nötig - Platz genug für einen großen Andrang gibt es ja auf alle Fälle. Kontakt: 069/739 146 96, High-End-Studios, Mainzer-Landstraße 158, 60327 Frankfurt am Main. Anzeige