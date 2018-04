Zur IFA der letzen Jahre gehört traditionell die teuerste Anlage der Welt. Dieses Jahr wurde sie Lautsprecherseitig von KEF bestückt (unter anderem ein Pärchen Muon!) die von vielen McIntosh-Endstufen angetrieben werden.

Zur IFA der letzen Jahre gehört traditionell die teuerste Anlage der Welt. Dieses Jahr wurde sie lautsprecherseitig von KEF bestückt (unter anderem ein Pärchen Muon!) die von vielen McIntosh-Endstufen angetrieben werden. Derzeit ist sie noch am Entstehen, aber die erste Proben klangen schon äußerst verheißungsvoll. Wer in Berlin ist, sollte dieses Highlight nicht versäumen - zu finden in Halle 1.2.