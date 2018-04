Die Mini-High-End startet im Ruhrpott

Die High End on Tour ist eine kleinere, regionale Variante der High End und "on tour" im gesamten Bundesgebiet.

Anfang 2010 fand in Hannover die 50. regionale Veranstaltung unter dem Namen "World of Hifi" statt. Sie war eine Ergänzung zu der Hauptveranstaltung - die jährlich stattfindende High End, die seit 30 Jahren durchgeführt wird und im Laufe der Jahre zu Europas größter Veranstaltung für hochwertige Unterhaltungselektronik avanciert ist.

Um den Menschen in einer Region weiterhin das Erlebnis zu vermitteln, Musik über eine qualitativ hochwertige Anlage zu hören, hat die High End Society die "High End On Tour" ins Leben gerufen. Mit der High End on Tour soll es in Zukunft wieder eine regionale Veranstaltung geben, die den direkten Kontakt zwischen Kunden und den faszinierenden Produkten der Hifi-Branche ermöglichen soll.

Bei der High End on Tour werden die Industriefirmen eigenständig und eigenverantwortlich die eigene Firmenpräsenz gestalten. Ob aktiv mit Vorführungen oder passiv durch statische Präsenz, bleibt den Firmen selbst überlassen. Somit ist die High End on Tour eine kleinere, regionale Variante der High End und "on tour" im gesamten Bundesgebiet.

Die erste High End on Tour startet in der Ruhrmetropole Bochum

Die erste High End on Tour findet in Bochum, im Veranstaltungszentrum RuhrCongress, mitten im Ruhrgebiet, statt.

Ort: RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum

Öffnungszeiten

Samstag, 20. November 2010, 10:00 bis 18:00 UhrSonntag, 21. November 2010, 10:00 bis 16:00 Uhr

Eintritt: 5,00 Euro / Tageskarte

www.highendsociety.de