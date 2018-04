Klangniveau

High End On Tour - Die neue Messe startet in Bochum

Die erste Veranstaltung aus der Reihe "High End On Tour" wird im RuhrCongress in Bochum stattfinden, in dem für die Besucher auf 1200 Quadratmeter Aussteller, Experten und Workshops bereit stehen.

Die High End On Tour (www.highendsociety.de ) will Musik auf höchstem Klangniveau bieten. Auf der Messe am 20. und 21. November in Bochum sollen sollen deshalb alle Technologien vertreten sein, die den Klang unverfälscht und möglichst naturgetreu ins Wohnzimmer bringen. Sowohl Technikbegeisterte wie auch Musikliebhaber sollen bei dieser Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. Vom Plattenspieler, Röhrenverstärker, High-Tech-Lautsprechern, Blu Ray-Laufwerken, modernen Multimediasystemen, bis hin zu Musikserver und Netzlaufwerken wollen die Veranstalter alles in Bochum auf 1200 Quadratmetern versammeln. Bis jetzt haben sich 42 Aussteller angekündigt, mit denen über 100 Marken präsentiert werden. Dazu gehören große Unternehmen ebenso wie kleine Manufakturen, die ihre Geräte in handwerklicher Produktion fertigen. In einem separaten "Event-Raum" werden diverse Workshops angeboten. Hier soll derBesucher Informationen aus erster Hand von Fachexperten erhalten. Die Vorträge werden sowohl von teilnehmenden Firmenvertretern, wie auch von Redakteuren diverser Fachzeitschriften präsentiert. Samstags wird die Messe von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten geöffnet haben, am Sonntag bis 16 Uhr. Eine Tageskarte kostet fünf Euro. Anzeige