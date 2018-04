Die Red Bull Music Academy feiert Geburtstag: Im September 2008 begeht der internationale Musiker- und Produzentenwettbewerb in Barcelona sein zehnjähriges Jubiläum.

Die Red Bull Music Academy feiert Geburtstag: Im September 2008 begeht der internationale Musiker- und Produzentenwettbewerb in Barcelona sein zehnjähriges Jubiläum. Der genre- und kulturübergreifende Musikworkshop bietet jedes Jahr 60 talentierten Nachwuchsmusikern die Möglichkeit, aus dem Erfahrungsschatz bekannter Stars zu lernen und sich mit kreativen Gleichgesinnten aus aller Welt auszutauschen. Schon während der Bewerbungsphase finden dieses Jahr die ersten Highlights der Academy statt. Die Tanzfläche des Festivals wird dieses Jahr bei der "RBMA Night @ Time Warp 2008 am 29.03 in Mannheim eröffnet: Nach der Theorie wird Dozent Larry Heard den Feierwilligen die Geschichte des House ganz praktisch und tanzbar mit Hilfe von Platten von gestern und heute zu Gehör bringen.

Bei "HipHop spricht" (26.04.; Berlin) möchten die Moderatoren Torsten Schmidt und Davide Bortot das Augenmerk weniger auf die kontroversen Diskussionen über deutschen Rap, sondern auf die Musik hinter den Skandalen legen. Vom 15.03.2008 bis zum 04.05.2008 sind Nachwuchsmusiker, DJs und Produzenten aller Stilrichtungen aufgerufen, sich für die Red Bull Music Academy zu bewerben. Bewerbungsunterlagen und Termine unter www.redbullmusicacademy.com .