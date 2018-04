Die Siedler von Catan siedeln jetzt auch auf Android-Smartphones

Den Brettspiel-Klassiker "Die Siedler von Catan" gibt es bereits fürs iPhone und iPad. Jetzt kommt das Spiel auch als App für Android-Smartphones.

Ab Juni 2011 können auch die Besitzer von Android-Smartphones auf ihrem Mobiltelefonen endlich unterwegs lossiedeln, Handelsstraßen bauen oder das Land mit seinen Rohstoffen in Besitz nehmen. Als Gegner warten die Piratin Jean, der Händler Vincent oder der Ritter Siegfried, der sich nimmt, was ihm zusteht. Wie im Original-Brettspiel können auf der Smartphone-Version bis zu vier Spieler im Hot-Seat-Multiplayer-Modus gegeneinander antreten.

Vom Brettspielklassiker steht die komplette Seefahrer-Erweiterung inklusive Kampagne und mehr als zehn neuen Szenarien zur Verfügung. So kann der Spieler zum Hafenmeister werden, neue Inseln entdecken oder Nebelbänke auf hoher See durchqueren. Die Erweiterung "Städte und Ritter" ist in Vorbereitung ebenso der Online-Multiplayer-Modus. Die Digitalversion des beliebten Brettspiels von Klaus Teuber gibt es auch als "Catan" für das iPhone und iPod touch sowie als "Catan HD" für iPad.