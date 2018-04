Die Sony Tablets kommen

Sony gibt Gas: Jetzt kommt das Tablet S mit 3G-Funkeinheit sowie das Tablet P mit dem Split-Screen und 3G-Funkeinheit nach Deutschland. Beide Modelle sind mit Android 3.2 (Honeycomb) ausgestattet, verfügen über 16 Gigabyte Speicher und kosten je 599 Euro.

Ende September startete Sony den Verkauf seines ersten Android-Tablets - dem Sony Tablet S. Jetzt bringen die Japaner die 3G/HSUPA-Version des Tablets S auf den deutschen Markt. Wesentlicher Unterschied ist die integrierte UMTS/HSUPA-Funkeinheit, mit der das Android-Tab auch außerhalb von WLAN-Netzen online gehen kann. Angetrieben wird Tablet mit der markanten Keilform von einem Nvida-Tegra-2-Prozessor. Eine hochauflösendes 9,4 Zoll (23,8 cm) steht ebenfalls zur Verfügung.

Das 3G/HSUPA-Version wird ausschließlich mit 16 Gigabyte internen Speicher angeboten. Über den SD-Memory Karten-Slot ist der Speicher erweiterbar. Das Tablet S mit 3G/HSUPA ist ausschließlich in der 16 Gigabyte lieferbar - sie kostet 599 Euro.

Schon länger bekannt - und nun endlich auch erhältlich ist das mobile Sony Tablet P. Es besitzt gleich zwei Touchscreen-Monitore, die jeweils 5,5 Zoll (13,9 cm) groß sind. Das 372 Gramm leichte Tablet lässt sich bequem zusammenklappen und in jeder Jackentasche verstauen.

Das ungewöhnliche Doppel-Display kann individuell genutzt werden: So kann etwa beim E-Mail-Schreiben das eine Display als virtuelle Tastatur und das andere Display als Textfeld eingesetzt werden. Die Netzwerkverbindungen über W-LAN oder das UMTS-Mobilfunknetz stellen die konstante Zugriff auf das Internet sicher. Das Tablet P arbeitet ebenfalls mit dem Tegra 2 Prozessor von Nvidia und verfügt über einen 16 Gigabyte großen Speicher, der sich per MicroSD-Karten erweitern lässt. Das Sony Tablet P gibt es in Deutschland ausschließlich in der 16 GB-Version mit 3G/HSUPA für 599,00 Euro.

