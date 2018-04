Mit virtuellem Surround will Onkyo dem Flachbildschirm akustisch auf die Sprünge helfen.

Mit dem neuen 2.1-Surround-System HTX-22HD will Onkyo dem Besitzern flacher Bildschirme auf die Sprünge in Sachen Ton helfen. Im Subwoofer steckt ein kompletter AV-Receiver, der sogar die neuen, hochauflösenden Tonformate der Blu-ray-Disc beherrscht. Per HDMI lassen sich Bild und Ton anschließen und letzterer in Stereo oder Virtual Surround über die beiden Satellitenboxen ausgeben. Für den virtuellen Raumklang sorgt das neue Postprocessing "DTS Surround Sensation". Und für die richtige Raumakustik ein Einmess-System von Audyssey.

Das System läßt sich auch mit einer optionalen Erweiterung auf ein vollwertiges 5.1-Set aufrüsten.

Ab Anfang Mai ist das HTX-22HD-Set für rund 400 Euro, das Erweiterungsset auf 5.1 für rund 150 Euro erhältlich.

Mehr Informationen unter www.onkyo.de