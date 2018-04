Durchwachsen präsentiert sich die aktuelle Woche bei Amazons Elektronik-Angeboten. Der Online-Gigant bietet den MP3-Player Samsung YP-R0JCS, das Surroundset Onkyo SKS HT528 sowie die SDHC-Speicherkarte Transcend "Speed Extreme" 16 GB an.

Geradezu exotisch fällt erst mal die Produktpalette bei den aktuellen Elektronik-Angeboten des Online-Händlers aus. Statt Handy, Navi oder Digicam gibt es diesmal einen MP3-Player, ein günstiges Surround-Lautsprecherset und eine Speicherkarte zu kaufen. Der Schnäppchenfaktor fällt dabei höchst unterschiedlich aus.

Traditionell werden bei Amazon immer wieder mal MP3-Player von Samsung besonders günstig angeboten. Da reiht sich der "YP-R0JCS" nahtlos ein. Den Audio-/Videoplayer mit 2,6 Zoll großem LC-Display und 8 GByte Speicherkapazität - erweiterbar per MicroSD-Karte - verkauft Amazon diese Woche für rund 60 Euro. Eigentlich ein Top-Angebot, schließlich gibt es das Gerät woanders kaum für deutlich unter 100 Euro. Und trotzdem ist die Offerte zumindest eine halbe Mogelpackung: Regulär hat Amazon den Player für 65 Euro im Angebot - gerade mal fünf Euro mehr und damit ebenfalls deutlich günstiger als die Konkurrenz.

Tatsächlich deutlich günstiger gibt es das Surround-Boxenset "SKS HT528" von Onkyo. 170 Euro verlangt Amazon normalerweise, für 140 Euro ist es diese Woche zu haben. Ein wirklicher Schnäppchen-Preis, den auch bei der Händler-Konkurrenz werden mindestens 170 Euro fällig. Zwar gibt es günstige 5.1-Lautsprechersets wie Sand am Meer, für das verlangte Geld steht das HT528 aber sehr gut da. Dank Klavierlack sieht es edel aus, der Name Onkyo bürgt in der Regel für Qualität und laut Kundenfeedback klingt das Set für ein Einsteigersystem auch noch sehr gut.

Rund 30 Euro verlangt Amazon für die SDHC-Speicherkarte "Speed Extreme" von Transcend. Sie fasst 16 GByte an Daten und gehört zur besonders schnellen Kategorie "Class 10" mit Übertragungsraten von bis zu 20 MByte pro Sekunde. Inklusive Versand ist das Amazon-Angebot zwar derzeit das Günstigste. Die reine Karte ist bei anderen Händlern aber schon für um die 25 Euro zu bekommen.