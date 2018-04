Drillisch: Jetzt auch All-Inclusive-Flat für 19,90 Euro

Die Drillisch-Gruppe hat jetzt für ihre Mobilfunkmarken Simply, Maxxim, Phonex.de, Telco, Smartmobil.de und DeutschlandSIM eine Tarif-Zusatzoption Allnet-Flat entwickelt. Damit sind bestehende Pakettarife zu einem umfassenden Flattarif erweiterbar. Gesamtkosten für die Allnet-Flat mit Surfflat und 100 FreiSMS: günstige 19,90 Euro im Monat

Gestern kündigte die E-Plus Tochter Yourfone.de eine Allnet-Flat für 19,90 Euro an - heute hat die Drillisch-Gruppe die Tarif-Ergänzung Allnet Flat für einige ihrer Flatpakete vorgestellt. Die neue Allnet Flat-Zusatzoption erlaubt für 9,95 Euro pro Monat kostenlose Gespräche in deutsche Festnetze und alle deutschen Handynetze. Der Erweiterungstarif ist zu den Drillisch-Tarifen Simply All-in M, MaXXim MaxxFree 200, All-in M auf PHONEX.de, Telco All-in M, Smartmobil.de All-in 100, DeutschlandSIM All-in 100 sowie Eteleon All-IN M hinzubuchbar. Die Kombination dieser 9,95 Euro pro Monat teuren Tarife mit der neuen Allnet-Flat-Option bietet zum Gesamtpreis von 19,90 Euro im Monat ein Rundum-Flatpaket für alle Gespräche und das mobile Surfen. Darin enthalten ist ein Highspeed-Volumen von 500 Megabyte im Monat. 100 Frei-SMS in alle Netze sind ebenfalls Bestandteile dieses Angebots. Die Allnet-Flat-Option hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Wer nicht so lange gebunden sein will, kann eine Variante mit 1 Monat Laufzeit wählen. Sie kostet jedoch nicht 9,95 Euro, sondern 14,95 Euro im Monat.