Motorola hat auf der CES auch das Droid 4 vorgestellt, ein Volltastatur-Smartphone mit schnellen LTE-Funk. Zum Marktstart soll noch Android 2.3.5 installiert sein, ein Update auf Android 4.0 ist aber bereits angekündigt.

Mit 12,7 Millimeter ist das Droid 4 nach Angaben von Motorola das dünnste Smartphone, das neben dem schnellen Datenstandard LTE auch eine Volltastatur bietet. Es wird bereits in den nächsten Wochen exklusiv vom US-Netzbetreiber Verizon verkauft und dürfte in Deutschland etwas später als Milestone 4 in die Regale kommen. Als Betriebssystem ist Android 2.3.5 installiert, ein Update auf die neuste Version Ice Cream Sandwich soll im zweiten Quartal 2012 folgen.

Das Display ist 4 Zoll groß und hat die Auflösung von 960 x 540 Pixel. Schiebt man es seitlich auf, kommt Volltastatur zum Vorschein. Angetrieben wird das Droid 4 von einem Dualcore-Prozessor mit 1,2 Gigahertz Taktfrequenz, der von 1 Gigabyte RAM unterstützt wird. Die Kamera auf der Rückseite macht Fotos mit 8 Megapixel Auflösung und zeichnet Videos mit 1080p auf. Der interne Speicher ist 16 Gigabyte groß und kann mit microSD-Karten erweitert werden.

Der 1780 mAh starke Akku soll eine Sprechzeit von 12,5 Stunden und eine Standby-Zeit von 8,5 Tagen gewährleisten. Die Technik verpackt Motorola in einem Gehäuse, das gegen Spritzwasser geschützt ist.