DVB-T-Fernsehen für iPad, iPhone und Co.

Hauppauge myTV 2GO ist ein mobiler DVB-T-Empfänger mit WLAN. Er macht iPad, iPhone 3GS, iPod-Touch, PCs und Macs zu DVB-T-Fernseher und Digitalrekorder. Der myTV 2GO ist ab sofort für 99,95 Euro im Handel erhältlich.

Der kompakte, 70 Gramm leichte Empfänger wird an einer Stelle mit gutem DVB-T-Empfang in einer Wohnung, einem Hotel oder im Büro aufgestellt - die empfangenen Programme sendet er per WLAN auf die entsprechenden Endgeräte. Im myTV 2GO arbeitet ein digitaler DVB-T-Empfänger der neuesten Generation. Er verfügt über eine ausziehbare und drehbare Antenne. Sein integrierter Akku erlaubt Einsatzzeiten von bis zu 3,5 Stunden. Das Hauppauge myTV 2GO ist zusammen mit einem iPad, iPad2, iPhone 3GS oder iPod Touch (ab iOS4) einsetzbar. Seine Nutzung ist aber auch an einem PC (Betriebssysteme: Windows 7, Vista oder XP) oder einem Mac (ab OS X 10.5.8) möglich.

Anzeige

Beim Einsatz mit iPhone oder iPad erfolgt die Steuerung über die kostenlose Fuugo TV App, die im App Store zu bekommen ist. Damit lässt sich eine Senderliste einrichten, Aufnahmen über die elektronische Programmzeitschrift (EPG) planen, laufende Sendungen per TimeShift-Funktion anhalten oder zeitversetzt wiedergeben. Die Software für die Anwendung an PC oder Mac liegt dem Gerät bei. Der Empfänger ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 99,95 Euro (Preisempfehlung des Herstellers). Hier finden Sie eine Auswahl an nützlichem Zubehör für das iPad2