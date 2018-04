Der kanadische Hersteller Mobiado hat das Google Nexus S veredelt und bietet es zusammen mit dem Edel-Autobauer Aston Martin an. Das über 2.000 Euro teure Grand Touch Aston Martin beeindruckt mit Goldüberzug, Perlmutt oder Ebenholz.

Das Google Handy Nexus S ist altbekannt, was der kanadische Handyveredler Mobiado daraus gemacht hat, lässt sich dennoch auch heute noch sehen. Das Gehäuse ist veredelt, der Batteriedeckel aus robustem Saphire-Kristall, das Material kommt auch bei den wenigen Tasten und beim Display zum Einsatz. Das Edelgehäuse wird gleich fünf verschiedenen Varianten von Mobiado angeboten. Ganz in Schwarz - mit schwarzem Perlmutt, in Schwarz mit goldenem Perlmutt, in Silber mit weißem Perlmutt, in Gold mit schwarzen Ebenholz sowie in Rotgold mit schwarzem Ebenholz.

Anzeige

Unter dem Gehäuse aus massiven Aluminium steckt zwar nicht die allerneuste, aber dennoch ordentliche Smartphone-Technik. Das Grand Touch Aston Martin verfügt über ein 4 Zoll Display mit 480 x 800 Pixel Auflösung. Der 1 Gigahertz-Prozessor mit 16 Gigabyte Speicher übernimmt den Vortrieb. Auf der Rückseite ist eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera eingebaut. Das Edel-Phone kann per HSDPA und WLAN flott ins Internet gehen. Die Preise für das Grand Touch Aston Martin beginnen bei etwa 2000 Euro.