Einer der ehemals größten Boxen-Hersteller meldet sich zurück: Boston Acoustics stellt das neue Flaggschiff RS 326 vor.

Noch in den 90er Jahren gehörte Boston Acoustics (www.bostona.eu) zu den fünf größten Lautsprecher-Anbietern der Welt. Davon sieht man heute nicht mehr sehr viel. Die tatsächlich in Boston beheimatete Schmiede macht vor allem in Radios. Doch jetzt besinnt man sich auf alte Traditionen: Das Flaggschiff der neuen Reflection-Serie, die RS 326, ist eine Drewege-Konstruktion für 2000 Euro und glänzt mit 8-Zoll-Doppelbass-Bestückung sowie einer nach akustischen Gesichtspunkten optimierten Schallwand.

Erste Hörtests bei stereoplay verliefen sehr vielversprechend. Infos unter: 0 62 41 / 30 97 77