Pioneer präsentiert zwei neue 5.1-Einsteiger-Receiver

Die AV-Receiver VSX-918V und VSX-418 von Pioneer sind ab sofort im Handel erhältlich.

Der 5.1-Receiver VSX-918V (Bild) bietet zwei HDMI-Eingänge, 1080p-Videoverarbeitung, On-Screen-Menü zum Setup und Bedienung von iPod und USB-Stick. Der iPod wird übrigens völlig digital angedockt. Dazu kommt das MCACC-System (Multi-Channel Acoustic Calibration), das den Verstärker automatisch auf die individuelle Raumgröße und die Platzierung der Lautsprecher einstellt. Dabei wird das Klangbild durch den 5-Band Equalizer und die automatische Phasenkorrektur optimiert. Mit dem "Sound Retriever" lassen sich stark komprimierte Musikdaten klanglich aufbereiten. Die Funktion "Auto Level Control" gleicht Pegelschwankungen zwischen verschiedenen Quellen automatisch aus, so dass die Lautstärke stets auf einem Niveau bleibt.

Der 5.1 Mehrkanal Receiver VSX-418 zum Einstiegspreis ist auf analoge Zuspieler ohne HDMI ausgerichtet und somit ideal für herkömmliche Röhren-TV-Geräte. MP3-Spieler lassen sich an den VSX-418 über eine 3,5 mm Klinkenbuchse an der Geräte-Vorderseite anschließen, auf der Rückseite stehen ein 5.1-Mehrkanal-Eingang, zwei optische Digital-Eingänge, sowie ein koaxialer Digitaleingang zur Verfügung. Die neuen AV-Mehrkanal-Receiver VSX-918V und VSX-418 sind ab sofort in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 470 Euro (VSX-918V) und 240 Euro (VSX-418).

Weitere Infos: www.pioneer.de