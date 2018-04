Eluga Power - Panasonic mit 5-Zoll-Smartphone

Panasonic hat heute mit dem Eluga Power sein zweites Smartphone für den europäischen Markt präsentiert. Zum Verkaufstart und zum Preis des 5-Zoll-Riesen machte der Hersteller keine Angaben.

Zur Ausstattung gehören ein 1,5 Gigahertz schneller Dual-Core-Prozessor (Snapdragon S4 von Qualcomm), ein 5 Zoll-LCD-mit der scharfen Auflösung von 1280x720 Pixel und eine 8-Megapixel-Kamera, die 1080p-Videos aufzeichnen kann. Als Betriebssystem ist Android 4 Ice Cream Sandwich installiert. Der interne 8-Gigabyte-Speicher kann mit microSD-Karten erweitert werden.Trotz des riesigen Displays ist das Eluga Power nur 9,6 Millimeter dünn und wiegt lediglich 133 Gramm. Genauso wie beim kleineren Schwestermodell Eluga, das Panasonic bereits in der letzten Woche zeigte, besteht das Gehäuse aus einem glatten, hochwertigen Kunststoff und ist staub- sowie spritzwassergeschützt nach IP57. Der Akku ist wieder nicht wechselbar, aber mit 1800 mAh deutlich stärker. Er zeichnet sich außerdem durch eine besonders schnelle Aufladung aus: Nach Angaben des Herstellers erreicht das Smartphone bereits nach 30 Minuten an der Steckdose 50 Prozent der Ladekapazität, die Aufladung auf 80 Prozent soll bereits nach 57 Minuten erfolgen. Mit dem Eluga Power greift Panasonic den neuen Trend zu Smartphone-Tablet-Hybriden auf, der von Samsung mit dem Galaxy Note gestartet wurde. Ein ähnliches Gerät hat LG in der letzten Woche vorgestellt, das LG Vu. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Riesenflundern, die zu groß für die Hosentasche, aber zu klein für ein Tablet sind, vom Endkunden angenommen werden.