Der Spezialist für Seniorentelefone Emporia hat sein neues Senioren-Klapphandy Emporia Connect vorgestellt. Das UMTS-Mobiltelefon bietet zusätzlich zu den Funktionen eines Seniorenhandys auch einige Smartphone-Funktionen.

Emporia Telecom hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona das neue Emporia Connect vorgestellt. Es ist das erste Seniorenhandy, das Funktionen bietet, die bislang nur auf Smartphones zu nutzen waren. Zu diesen Services zählen beispielsweise das Fotografieren und Bilder teilen, der Zugang zu Wettervorhersagen und eine interaktive Erinnerungsfunktion für Medikamente und Geburtstage. Außerdem ist eine Orientierungsfunktion verfügbar, mit der Benutzer beispielsweise in einer fremden Stadt wichtige Punkte in ihrer Nähe aufrufen können. So lässt sich einfach ermitteln, wo die nächste Polizeistation, eine Apotheke oder anderes gesuchtes Sonderziel ist. Mit Hilfe einfacher Anweisung ist das Ziel zu erreichen.

Das Emporia Handy nutzt GSM- und UMTS-Netze für Gespräche, SMS und Onlinezugang. Ein GPS-Empfänger zur präzisen Ortung des Handys ist auch integriert. Das Klapptelefon besitzt ein 2,8 Zoll-Display, drei Kurzwahltasten sowie ein großes Tastenfeld. Es ist mit einer 3-Megapixel-Kamera ausgerüstet, die es dem Benutzer erlaubt unkompliziert Fotos zu machen. Der eingebaute Speicher ist per MicroSD-Karte erweiterbar. Vorhanden ist auch das Emporia Notrufsystem, es sorgt für die nötige Sicherheit unterwegs. Dabei werden im Notfall bis zu fünf individuell gespeicherte Notrufnummern solange hintereinander angerufen bis ein Gesprächspartner abhebt. Das System stellt sicher, dass dabei kein Notruf verloren geht. Bislang gibt es noch keine Aussagen zum Marktstart und voraussichtlichem Verkaufspreis in Deutschland.