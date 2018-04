Lange Zeit war es fast schon unheimlich still um die einstmals so stolze Lautsprecherschmiede Infinity. Nun geben die Amerikaner ein Lebenszeichen von sich

Lange Zeit war es fast schon unheimlich still um die einstmals so stolze Lautsprecherschmiede Infinity. Nun geben die Amerikaner ein Lebenszeichen von sich - und was für eins! Die Prelude 40 (Paarpreis: 9000 Euro) ist keine der alten Wuchtbrummen vom Schlage einer Kappa 9 mit EMIT-Hochtöner. Im Gegegnteil: Die Neue ist eine extrem schlanke Standbox mit zwei an den Seiten angesetzten Tieftönern (durch die spiegelbildliche Anordnung reduzieren sich Gehäusevibrationen erheblich) und einer ganzen Phalanx von Flachmembran-Mitteltönern.

Diese kennen Infinity-Fans schon aus der äußerst ansprechenden Heimkino-Design-linie namens Cascade. Für die neue Super-Infinity aber wurden diese Treiber selbstredend noch einmal komplett überarbeitet. Dass gleich vier der Mitteltöner an Bord sind, sorgt für hohe Belastbarkeit und damit auch für mehr maximalen Schalldruck. Zu sehen war sie erstmals auf der IFA.