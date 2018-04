Die Erscheinungsweise von naviconnect wird dem sich beruhigenden Navigationsmarkt angepasst. Deshalb wird es 2010 vier Ausgaben naviconnect geben.

Nach Jahren ungebremstem Wachstums hat sich der Navigationsmarkt nun etwas beruhigt. Diesem Trend Folge leistend, passen wir daher die Erscheinungsweise von naviconnect an. Deshalb wird es 2010 vier Ausgaben naviconnect geben. Die geplante Ausgabe vom 4. Januar entfällt daher, die nächste naviconnect finden Sie in gewohnter Qualität und Optik am 19. März im gut sortierten Kiosk und im Webshop .

Geplante Themen für die Ausgabe im März sind:

- Neue mobile Navisysteme im Test - Vier Festeinbau Navis im Test - Test Handynavigation - Vergleich iPhone-Navis - Navigation und Freisprechen ab Werk im Test: Porsche Panamera und Mercedes E-Klasse - LIVE-Dienste im Test: Wie gut funktionieren Navisysteme mit Online-Anbindung und was bringt das im Alltag?