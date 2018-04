Erste Fakten zum Samsung Galaxy S III?

Das neue Samsung Galaxy S III regt die Gerüchteküche an. Ein angebliches Samsung-Dokument soll jetzt die ersten Fakten über das neue Android-Topmodell liefern.

In den Online-Foren brodeln die Gerüchte zum neuen Samsung Topmodell Galaxy S III. Jetzt ist das Bild einer angeblichen internen Samsung-Präsentation im Android-Blog phandroid.com aufgetaucht, das die wichtigsten Features des neuen Android-Topmodells von Samsung auflistet.

Und die sind beeindruckend: 1,8 Gigahertz Dual-Core-Prozessor, 2 Gigabyte RAM, ein 4,6 Zoll großes Super Amoled-Display mit 1280 x 720 Pixel Auflösung sowie eine 12 Megapixel Digitalkamera, die HD-Videos aufnimmt. Das in der angeblichen Samsung-Präsentation aufgetauchte Smartphone erinnert an das Wave 3, das vor einem Monat in Berlin auf der IFA bereits gezeigt wurde.

Die Informationen zum neuen Galaxy S III klingen zwar realistisch, aber ob sie wirklich zutreffen - das weiß zurzeit niemand, außer den Verantwortlichen bei Samsung. Andere Quellen zufolge könnte beim neuen Galaxy S III sogar einen Vier-Kern-Prozessor verbaut sein oder ein Superdisplay mit der Extrem-Auflösung von 1280 x 1024 Pixel. Aufklärung über die finalen Fakten des Samsung Galaxy S III gibt es vermutlich erst auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Er öffnet am 27. Februar 2012 seine Pforten.

