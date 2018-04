Microsoft liefert erste Infos zur neuen Version des Smartphone-Betriebssystem Windows Phone mit dem Codenamen Mango an. Die Entwicklertools sollen bereits in 24 Stunden verfügbar sein.

Microsoft rückte heute auf dem Microsoft Event in New York City endlich mit den ersten Informationen zur neuen Version des Smartphone-Betriebssystem Windows Phone raus. Die Smartphone-Software mit dem Codenamen Mango soll im Herbst 2011 verfügbar sein und wesentliche Erweiterungen in den Bereichen Kommunikation, Apps und Web bringen. Das Ziel: Mango soll Windows-Smartphones einfacher, schneller und benutzerfreundlicher machen.

Personalisierte Live-Kacheln

Auf vielen Ebenen will Microsoft deshalb nachbessern. So sollen sich Informationen zu Personen oder Gruppen logischer und kohärenter organisieren lassen. Der Wechsel zwischen SMS, Facebook Chats und Windows Live Messenger während einer Unterhaltung soll mit Mango leichter werden.

Kontakte sind zukünftig in personalisierten Live-Kacheln gruppiert, mit denen schnell die neuesten Statusupdates gelesen werden können und Kurznachrichten sowie E-Mails direkt vom Startscreen an Gruppen gesendet werden können.

Ein gemeinsamer Posteingang

Zudem sollen die soziale Netzwerke stärker integriert werden: Twitter und LinkedIn Feeds werden in die Kontakte integriert; Facebook Check-Ins sind eingebaut; zudem erleichtert die neue Gesichtserkennungssoftware das schnelle Markieren von Personen auf Fotos und deren Veröffentlichung im Web.

Auch die Posteingänge sollen stärker verlinkt werden. So können demnächst mehrere Emailkonten in einem verlinkten Posteingang gebündelt werden. Automatische Email-Threads strukturieren Email-Unterhaltungen, wodurch der Nutzer einen besseren Überblick über die neuesten Mails erhält.

Standardmäßig mit Internet Explorer 9

Auch der Freisprechmodus wird verbessert - so ist durch den integrierten Support von Speech-to-Text und Text-to-Speech das Simsen oder Chatten im Freisprechmodus möglich.

Mango wird standardmäßig mit dem Internet Explorer 9 geliefert, der HTML5- Unterstützung bietet. Bing wird in Windows Phone integriert, das eröffnet weitere Möglichkeiten bei der Websuche durch Bing Vision, Bing Audio und per Sprache.

Mango verfolgt einen neuen Ansatz im Umgang mit Apps. Die Suchergebnisse werden direkt mit inhaltlich zugehörigen Apps kombiniert, dabei wird das Hub- und Live-Kacheln-Konzept noch stärker genutzt.

Neue Windows-Phone-Smartphones ab Herbst 2011

Aber auch da will Microsoft nachbessern: Die LiveKacheln werden dynamischer und enthalten mehr Informationen. Mit Mango kann einfach zwischen aktiven Apps gewechselt werden. Das soll sowohl die Batterielebensdauer als auch die Performance verbessern.

Mit der Einführung von Mango im Herbst 2011 werden neue Smartphones mit Windows verfügbar sein. Neben den bekannten Hardware-Partnern wie Dell, HTC und Samsung und werden auch neue Hardwarepartner wie Acer, Fujitsu Limited und ZTE Corporation mit Windows Phone Smartphones auf den Markt kommen.

Smartphones die heute schon Windows Phone 7 nutzen, können dann kostenfrei auf Mango upgedatet werden. Eine erste Vorab-Version der Mango-Entwicklungstools soll bereits in den nächsten 24 Stunden auf der Microsoft Website zum Download bereitstehen.

