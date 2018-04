HelloMobil 6 Cent: Erster 6-Cent-Mobilfunktarif

Mobilfunkdiscounter Hello Mobil hat jetzt einen 6 Cent-Tarif vorgestellt. Anrufe kosten bei dem Prepaid-Mobilfunktarif 6 Cent in alle deutschen Netze. 6 Cent werden auch für jede SMS abgerechnet.

Es geht doch noch günstiger: Die Drillisch-Tochter HelloMobil hat jetzt den ersten 6-Cent-Mobilfunktarif vorgestellt. Kunden von HelloMobil 6 können in alle deutschen Netze für 6 Cent pro Minute telefonieren. Für jede SMS in deutsche Netze zahlen sie ebenfalls nur 6 Cent. Kostenpflichtig sind jedoch auch die Anrufe zur eigenen Mobilbox - auch sie kosten 6 Cent pro Minute. Kunden von HelloMobil 6 Cent zahlen bei Datenverbindungen 19 Cent pro Megabyte - dabei stehen ihnen Downloadgeschwindigkeiten von maximal 7,2 Megabit/Sekunde zur Verfügung. Wer regelmäßig online geht, kann beim Anbieter für 9,95 Euro eine Datenflat mit 300 Megabyte Highspeed-Volumen einkaufen. Das Startpaket für HelloMobil 6 Cent kostet 9,95 Euro, darin ist ein Startguthaben von 5 Euro enthalten. HelloMobile 6 Cent ist als Prepaid- und als Postpaid-Variante (per Rechnung) verfügbar.