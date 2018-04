Falk mit neuer Mittelkasse-Navi Neo 450

Die United Navigation Tochter Falk bringt Anfang September ihr Navigerät Neo 450 mit 4,3 Zoll-Display und Kartenmaterial für 44 europäische Länder in den Handel. Kostenpunkt: 189,95 Euro.

4,3 Zoll-Display, TMC-Staumelder, Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie Digitalkarten für 44 europäische Länder und zahlreiche Zusatzfunktionen bietet das neue Falk-Navigerät. Auffällig am 189,95 Euro teuren Modell ist seine neue Bedienoberfläche Falk Navigator 12 - die, wie bei neuen Smartphones, per Fingerwisch bedient wird.

Zu den Neuerungen gehört aber auch die dynamischen Strecken- und Stauinformationen sowie der dynamische Tempowarner. Der Routenticker zeigt bis zu drei Verkehrsbehinderungen auf den kommenden 100 km einschließlich der zu erwartenden Zeitverzögerung an. Ein Melder für Sonderziele zeigt überdies auf den voraus liegenden 50 km bis zu drei definierte POI-Kategorien (wie etwa Restaurants, Tankstellen und Sehenswürdigkeiten) an. Beim Neo 450 unterstützen 3D-Darstellungen von Gebäuden, Fahrspurassistent, Echt-Sicht-Pro sowie eine Kartendarstellungen aus der Vogelperspektive die Orientierung beim Fahren. Tageszeitabhängiges Routing, Stauinfos per TMC und Umleitungsmanager helfen bei der Zielführung.

Das neue Falk-Navigeräte unterstützt auch Fußgänger in Städten: die Funktion StadtAktiv liefert Infos zu Strecken der Bahn, zum Busnetz in 22 deutschen Städten und führt Fußgänger sicher zum Ziel. Ein Marco Polo-Reiseführer steht natürlich auch mit seinen Tipps bereit.

Das Falk Neo 450 soll für 189,95 Euro (UVP des Herstellers) ab September im Handel erhältlich sein.