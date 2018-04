Firefox jetzt auch für Android-Tabs

Mozilla hat die mobile Variante seiner Firefox-Browsers für Android aktualisiert. Die neue Version ist erstmals an Android-Tablets angepasst.

Mozilla hat seinen Firefox-Browser für Android überarbeitet. Der neue Firefox-Browser für Android Tablets bringt optisch einige Verbesserungen. So tauchen beim Einsatz des Tabs im Querformat die Tabs am linken Rand auf und die Webseite rechts daneben. Im Hochformat orientieren sich die Tabs nach oben. Falls sie nicht benötigt werden, blendet der Browser sie aus. In der neuen Action Bar sind jetzt unter anderem die Knöpfe für die Einstellungen, Add-Ons und Navigation zu finden. Außerdem lassen sich die Webseiten auch als Icon auf dem Startbildschirm positionieren.

Das Update steht im Android Market zum kostenlosen Download bereit.